Порошенко уволил первого замглавы СБУ

Президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Павла Демчину. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Демчина занимал должность начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

«Уволить Демчину Павла Владимировича с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.

Как отмечает УНИАН, в марте 2017 года Демчина оказался в центре скандала о несоответствии задекларированного им имущества и доходов условиям реальной жизни.

Ранее Порошенко массово уволил своих советников.