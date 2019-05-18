Порошенко уволил первого замглавы СБУ
Президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Павла Демчину. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте украинского лидера.
Демчина занимал должность начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
«Уволить Демчину Павла Владимировича с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.
Как отмечает УНИАН, в марте 2017 года Демчина оказался в центре скандала о несоответствии задекларированного им имущества и доходов условиям реальной жизни.