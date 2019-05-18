О выборах после отставки спутавшегося с россиянкой вице-канцлера рассказали в Австрии

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии могут пройти в июле или сентябре текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийские СМИ.

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил, что уходит в отставку на фоне скандала вокруг встречи 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным СМИ, с ней политик обсуждал получение помощи на предстоящих выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

Отмечается, что Австрийская партия свободы, которую возглавлял Штрахе, выступает за проведение новых парламентских выборов.

Кроме того, ожидается выступление президента Австрии Александера Ван дер Беллена, который может объявить о дальнейших шагах на фоне политического кризиса, утверждают источники.

Ранее сообщалось, что после отставки спутавшегося с россиянкой вице-канцлера в Австрии начались протесты.