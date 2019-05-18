В Италии пообещали помочь отменить антироссийские санкции

Италия хочет убедить ЕС отменить антироссийские санкции. Об этом сообщил министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо, передает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона не должна быть в изоляции из-за санкций. Кроме того, министр отметил, что Россия является важным партнером по разным вопросам.

Чентинайо пообещал, что Италия попробует всех убедить отменить антироссийские санкции.

«Мы постараемся убедить остальных в этом, чтобы в итоге все с нами согласились», — подчеркнул Чентинайо.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России.