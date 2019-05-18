Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что девушка, с которой он встречался в 2017 году на Ибице, является гражданкой Латвии, а не России. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что их частная беседа состоялась вскоре после смерти его отца в присутствии немецкого знакомого девушки, который пригласил их на ужин. В ходе разговора к доверенному лицу Штрахе якобы обратились «две подсадные утки», которые проявили интерес к охотничьему поместью их семьи.

«Предполагаемая латвийская гражданка ЕС рассказала со своей дочерью, что хочет переехать в Вену, осесть в Австрии и вложить инвестиции. Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной», — заявил Штрахе.

Ранее австрийские СМИ сообщили, что 24 июля 2017 года на Ибице Штрахе встречался с «русской миллионершей» Аленой Макаровой, с которой политик обсуждал получение помощи на предстоящих выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

Сегодня, 18 мая, Штрахе объявил, что уходит в отставку на фоне скандала вокруг этой встречи.