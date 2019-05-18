Вопреки опросам консерваторы выиграли выборы в Австралии

Консерваторы одержали победу на выборах в Австралии вопреки ожиданиям. Об этом сообщает ABC.

Как отмечается, консерваторам удалось обогнать лейбористов, которые были уверены в своей победе после шести лет коалиционного правительства.

Уточняется, что на протяжении более года опросы общественного мнения предсказывали победу лейбористов, и даже либеральные стратеги не осмеливались предсказать победу консерваторов.

Ранее сообщалось, что в Австралии выбрали нового премьер-министра.