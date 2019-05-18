Япония выделит миллионы долларов на восстановление Донбасса

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Японское правительство в этом году выделит $2,8 млн в качестве гуманитарной помощи юго-восточным регионам Украины, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу постпредства Украины в ООН.

Японский посол на Украине Такаши Кураи добавил, что в общей сложности с 2014 года Япония выделила украинской стороне $3,1 млрд финансовой помощи.

Кураи уточнил, что выделенные средства пойдут на «реабилитацию» социнфраструктуры Донбасса, включая восстановление школ и больниц.

Ранее сообщалось, что Украина подняла зарплаты военным в Донбассе.