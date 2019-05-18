Курц отказался работать со спутавшимся с россиянкой вице-канцлером

Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать работу в коалиционном правительстве с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе после появления видеозаписи, на которой тот обсуждал с россиянкой поддержку на выборах. Об этом сообщает APA.

Как отмечается, Курц планирует провести встречу с вице-канцлером для того, чтобы обсудить «его будущее».

Ранее сообщалось, что Штрахе встречался с «русской миллионершей» Аленой Макаровой, с которой он якобы обсуждал получение помощи на предстоящих выборах.

После этого оппозиционные партии Австрии потребовали новых выборов и отставки Штрахе. На фоне разросшегося скандала вице-канцлер принял решение уйти в отставку.