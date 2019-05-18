Опрос выявил наиболее вероятного преемника Мэй

<img src="//img.gazeta.ru/files3/78/10898078/RTS16LWN-pic905-895x505-15950.jpg">

Консервативный политик и экс-глава британского МИДа Борис Джонсон является абсолютным лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, пишет The Times со ссылкой на опрос, проведенный среди членов Консервативной партии.

Отмечается, что опрос был проведен социологической службой YouGov. Он показал, что Джонсона поддерживают 39% участников исследования. На втором месте находится экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, которого в случае очного противостояния с Джонсоном поддержит 41% консерваторов.

Нынешний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что покинет свой пост после того, как будет решен вопрос с выходом страны из состава Европейского союза.

Ранее сообщалось, что Джонсон поборется за место Мэй.