Все проблемы Украины от «написанной Москвой историей», считает Кучма

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Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что проблемы страны связаны с историей, навязанной официальной Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кучмы Дарью Олифер.

Кучма подчеркнул, что украинцам необходимо знать историю своей страны.

«Ведь все проблемы — из-за того, что история Украины писалась в Москве», — заметил Кучма.

Он пояснил, что из-за этого все украинские «герои» выдуманы Москвой.

Кучма добавил, что в разных регионах Украины могут быть свои герои. Также он выразил мнение, что вопросами о Степане Бандере следует заниматься историкам.

Ранее Кучма назвал одну из главных проблем Украины.