Все проблемы Украины от «написанной Москвой историей», считает Кучма
Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что проблемы страны связаны с историей, навязанной официальной Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кучмы Дарью Олифер.
Кучма подчеркнул, что украинцам необходимо знать историю своей страны.
«Ведь все проблемы — из-за того, что история Украины писалась в Москве», — заметил Кучма.
Он пояснил, что из-за этого все украинские «герои» выдуманы Москвой.
Кучма добавил, что в разных регионах Украины могут быть свои герои. Также он выразил мнение, что вопросами о Степане Бандере следует заниматься историкам.
Ранее Кучма назвал одну из главных проблем Украины.