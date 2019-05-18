Порошенко уволил экс-генсека НАТО
Действующий украинский президент Петр Порошенко уволил бывшего главу НАТО Андерса Фог Расмуссена с поста своего советника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой сайт украинского лидера.
В президентском приказе говорится, что Расмуссен освобожден от должности.
Расмуссен был назначен советником Порошенко в мае 2016 года.
Ранее стало известно, что Порошенко начал массово увольнять своих советников.
Роспуск команды Порошенко мотивирован скорым прекращением его полномочий — избранный президент Украины Владимир Зеленский вступит в должность 20 мая.