Порошенко уволил экс-генсека НАТО

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Действующий украинский президент Петр Порошенко уволил бывшего главу НАТО Андерса Фог Расмуссена с поста своего советника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой сайт украинского лидера.

В президентском приказе говорится, что Расмуссен освобожден от должности.

Расмуссен был назначен советником Порошенко в мае 2016 года.

Ранее стало известно, что Порошенко начал массово увольнять своих советников.

Роспуск команды Порошенко мотивирован скорым прекращением его полномочий — избранный президент Украины Владимир Зеленский вступит в должность 20 мая.