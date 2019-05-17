Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов

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Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что главы пяти государств подтвердили свой визит на инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «112 Украина».

По ее словам, на мероприятие приедут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Она добавила, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, а также помощник генсека НАТО также подтвердили свои визиты.

Помимо этого, на церемонию приедут представители правительств и парламентов стран — членов ЕС и G7, подчеркнула Зеленко.

Ранее сообщалось, что инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.

До этого сам Зеленский настаивал на 19 мая, считая, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Рады в законодательные сроки.