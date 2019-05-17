Советник Зеленского раскрыл подробности проведения инаугурации

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Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, как будет проходить инаугурация украинского лидера. Об этом сообщает УНН.

По его словам, церемония пройдет традиционно и без банкета.

Он также добавил, что в самом начале в парламенте будет инаугурационная речь, и Зеленский примет присягу.

После этого, уточнил Разумков, в Мариинском дворце состоятся мероприятия. Там Зеленский встретится с международными делегациями.

После этого президент отправится на свое рабочее место в АП на Банковую, подчеркнул Разумков.

Он уточнил, что других мероприятий не планируется.

Ранее сообщалось, что инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.

До этого сам Зеленский настаивал на 19 мая, считая, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Рады в законодательные сроки.