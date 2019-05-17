«Побуду в тренде»: очередной советник Порошенко подал в отставку

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил, что написал заявление об увольнении, передает РИА «Новости».

«Побуду в тренде. Тем более, что такая достойная компания», — заявил Бирюков.

17 мая Петр Порошенко уволил своего советника Олега Медведева.

В отставку также подал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, а следом за ним — глава МИД страны Павел Климкин.

Вместе с ними ушел глава администрации Порошенко Игорь Райнин.