В Киеве внесли ясность в вопрос приглашения России на инаугурацию Зеленского

<img src="//img.gazeta.ru/files3/225/12130225/RTX292IP-pic905-895x505-45171.jpg">

Официальный представитель ведомства Екатерина Зеленко заявила, что Киев не отправлял российской стороне приглашения на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, украинская сторона пригласила на мероприятие те государства и партнеров, которые активно сотрудничают со страной.

«Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия», — подчеркнула Зеленко.

Ранее сообщалось, что инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.

До этого сам Зеленский настаивал на 19 мая, считая, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Рады в законодательные сроки.