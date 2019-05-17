Порошенко довел до слез Юнкера

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался из-за ухода Петра Порошенко с поста действующего президента Украины. Об этом сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на экс-заместителя главы администрации главы государства Константина Елисеева.

По его словам, это произошло в ходе рабочего визита Порошенко в Брюсселе: Юнкер пригласил украинского лидера к себе в кабинет, где он расчувствовался и расплакался.

«Как он сказал, за пять лет они почти сроднились», — уточнил Елисеев.

Уточняется, что Порошенко приехал в Брюссель в честь десятой годовщины «Восточного партнерства».

Ранее сообщалось, что член Еврокомиссии назвал Порошенко Педро.