Климкин подал в отставку
Глава украинского МИДа Павел Климкин уходит в отставку, передает РИА «Новости».
Климкин написал заявление об отставке, уточняет агентство.
Отмечается, что министр направит свое заявление в Раду после инаугурации избранного украинского лидера Владимира Зеленского.
Кроме того, Климкин заявил, что собирается поучаствовать в выборах в Раду.
Ранее сообщалось, что в Раду внесли постановления об увольнении ключевых министров.
Действующий украинский лидер Петр Порошенко 17 мая уволил своего советника Олега Медведева и своего заместителя.