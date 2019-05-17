Климкин подал в отставку

Глава украинского МИДа Павел Климкин уходит в отставку, передает РИА «Новости».

Климкин написал заявление об отставке, уточняет агентство.

Отмечается, что министр направит свое заявление в Раду после инаугурации избранного украинского лидера Владимира Зеленского.

Кроме того, Климкин заявил, что собирается поучаствовать в выборах в Раду.

Ранее сообщалось, что в Раду внесли постановления об увольнении ключевых министров.

Действующий украинский лидер Петр Порошенко 17 мая уволил своего советника Олега Медведева и своего заместителя.