Трамп назвал госизменой слежку ФБР

Американский лидер Дональд Трамп назвал госизменой слежку агентов ФБР за сотрудниками его предвыборного штаба в 2016 году. Об этом он написал в своем твиттере.

По словам Трампа, он точно знает, что его сотрудников подслушивали. Он отметил, что это очень плохо.

«Ничего подобного никогда не случалось в американской политике», — добавил Трамп.

Президент США напомнил, что в США полагаются длительные тюремные срок за государственную измену.

«А это была госизмена», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп пообещал послать обратно незаконно приехавших в США.