Трамп назвал госизменой слежку ФБР
Американский лидер Дональд Трамп назвал госизменой слежку агентов ФБР за сотрудниками его предвыборного штаба в 2016 году. Об этом он написал в своем твиттере.
По словам Трампа, он точно знает, что его сотрудников подслушивали. Он отметил, что это очень плохо.
«Ничего подобного никогда не случалось в американской политике», — добавил Трамп.
Президент США напомнил, что в США полагаются длительные тюремные срок за государственную измену.
«А это была госизмена», — подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп пообещал послать обратно незаконно приехавших в США.