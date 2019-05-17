Трамп пообещал послать обратно незаконно приехавших в США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отправит обратно всех, кто незаконно въехал в США. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, этих людей позднее вышлют из страны. Однако необходимо сначала создать «силы по вывозу», считает Трамп.

«Все люди, которые незаконно въезжают в США сейчас, будут высланы…, когда мы создадим наши силы по вывозу и когда законы изменятся», — отметил Трамп.

Президент США попросил таких людей «не устраиваться особо удобно», потому что скоро придется уезжать.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен заполнить США «хорошими» мигрантами.