Трамп пообещал послать обратно незаконно приехавших в США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отправит обратно всех, кто незаконно въехал в США. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, этих людей позднее вышлют из страны. Однако необходимо сначала создать «силы по вывозу», считает Трамп.
«Все люди, которые незаконно въезжают в США сейчас, будут высланы…, когда мы создадим наши силы по вывозу и когда законы изменятся», — отметил Трамп.
Президент США попросил таких людей «не устраиваться особо удобно», потому что скоро придется уезжать.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен заполнить США «хорошими» мигрантами.