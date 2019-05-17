Отставки японского депутата требуют после предложения захватить Курилы
Депутата нижней палаты японского парламента Ходаки Маруяму хотят уволить за его слова о захвате Курил у России. Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что за отставку Маруямы выступил сразу шесть оппозиционных партий.
По последним данным, японский депутат подал заявление о выходе из партии. При этом глава партии Итиро Мацуи также принес извинения жителям России за слова Маруямы.
Ранее СМИ сообщили, что Япония отказалась от фразы о возвращении Курил в ежегодном докладе МИД.