Путин и Токаев договорились встретиться в Нур-Султане
Президент России Владимир Путин позвонил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, чтобы поздравить его с днем рождения, передает РИА «Новости».
Отмечается, что лидеры договорились встретиться на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане в конце мая.
«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев посетил Россию с первым официальным визитом.