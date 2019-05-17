Путин и Токаев договорились встретиться в Нур-Султане

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин позвонил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, чтобы поздравить его с днем рождения, передает РИА «Новости».

Отмечается, что лидеры договорились встретиться на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане в конце мая.

«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев посетил Россию с первым официальным визитом.