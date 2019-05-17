Порошенко уволил своего заместителя

Действующий украинский лидер Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы своей администрации Константина Елисеева. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что Порошенко принял такое решение 17 мая.

По словам уволенного Елисеева, его отставка, вероятно, является «очищением пространства для новой команды»,

Елисеев был назначен на эту должность в июле 2015 года и курировал внешнеполитическое направление. До этого он более пяти лет был послом Украины при ЕС.