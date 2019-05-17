Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества РФ и США
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества РФ и США . Об этом он заявил в эфире Fox News Radio
По его словам, работа США и России в области борьбы с терроризмом может служить примером успешного взаимодействия двух стран.
«Я точно могу сказать, что благодаря информации, которую предоставили нам россияне, мы сохранили в безопасности американских граждан», — подчеркнул Помпео.
В свою очередь американские данные, переданные российское стороне, помогли спасти «жизни россиян», добавил госсекретарь.
Также Помпео заявил, что США и Россия могли бы сотрудничать по вопросам КНДР и Афганистана.
Ранее Помпео оценил переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.