Зеленский распустит Раду, заявил его советник

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады. Об этом в эфире программы «Право на власть» на канале 1+1 заявил его советник Дмитрий Разумков, передает РИА «Новости».

«Естественно, будет инициировать», — заявил Разумков.

Он пояснил, что одной из причин роспуска является отсутствие в Раде коалиции.

Ранее стало известно, что инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Это означает, что у него есть возможность распустить Верховную раду до 27 мая и назначить досрочные выборы.

В свою очередь «Народный фронт» нашел способ предотвратить роспуск Рады.