Власти Венгрии призвали Зеленского пересмотреть закон о госязыке

В Министерстве иностранных дел (МИД) Венгрии считают, что нормализация отношений с Украиной возможна только в случае пересмотра закона о государственном языке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в МИДе и правительстве Венгрии.

В венгерском МИДе выразили надежду, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не продолжит политику действующего главы страны Петра Порошенко. Власти Венгрии напомнили, что считают закон об исключительности украинского языка нарушающим права нацменьшинств.

«Языковая тема будет ключевой на первых переговорах с новым руководством Украины. Без решения этой проблемы выстраивать нормальные отношения будет сложно», — добавил источник в правительстве Венгрии.

Ранее США призвали Венгрию к ответственности в споре с Украиной из-за закона о языке.