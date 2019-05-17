Трамп намерен заполнить США «хорошими» мигрантами

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Президент США Дональд Трамп на выступлении в Белом доме заявил, что намерен увеличить долю высококвалифицированных мигрантов в Соединенных Штатах с 12% до 57%. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что для этого американские власти примут новое миграционное законодательство под названием «Построим Америку» (Build America).

«В случае принятия наш план изменит миграционную систему, сделает ее гордостью нашей страны на зависть всему миру», — сказал Трамп.

Президент добавил, что все приезжающие в США будут обязаны учить английский язык и сдавать экзамены, чтобы интегрироваться в американское общество.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет ужесточить предоставление убежища мигрантам.