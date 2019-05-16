Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции по ОЗХО

Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции по восстановлению конструктивного сотрудничества стран в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Об этом сообщает ТАСС.

Как говорится в тексте резолюции, СБ подчеркивает необходимость объединить усилия стран-членов Организации по строгому следованию Конвенции по запрещению химоружия, избегая политизации.

СБ призывает все стороны к конструктивному сотрудничеству, отмечается в документе.

Ранее МИД Канады выразил обеспокоенность действиями России в ОЗХОобеспокоенность действиями России в ОЗХО.