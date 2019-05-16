Посольство РФ пожаловалось на выведывающих «чувствительную информацию» британцев

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Российское посольство в Великобритании проинформировало о 14 инцидентах, когда погранслужба страны пристрастно отнеслась с сотрудниками МИДа и гостям ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметили в ведомстве, несмотря на заявления властей Британии, качественно ситуация не меняется, а в некоторых случаях даже ухудшается.

«Зачастую в подобных ситуациях пограничники фактически угрожают отказом во въезде в страну», — заявили в посольстве.

Уточняется, что пограничники задерживают людей на паспортном контроле для выяснения подробностей их трудовой деятельности и «чувствительной информации о работе посольства». Такие собеседования могут долго продолжаться, иногда у людей временно изымают паспорта без возможности связаться с посольством.

«Неоднократно обращались к британской стороне, указывая на неприемлемость подобных необоснованных опросов, выходящих за пределы компетенции сотрудников погранслужбы», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что истребители Британии дважды сопровождали самолеты РФ над Эстонией.