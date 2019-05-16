Le Monde: Марин Ле Пен объяснила эстонцам свои связи с Россией

Глава французской партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен перед выборами в Европарламент совершила первую поездку в Эстонию, во время которой эстонские журналисты заинтересовались ее связями с Россией, пишет Le Monde.

Отвечая, Марин Ле Пен напомнила, что ее партия зарождалась как оппозиционное движение коммунизму, а борьба с СССР «в ее ДНК». Она упомянула также то, что ее отец почтил минутой молчания жертв советского режима в 1984 году в эфире французской передачи.

Она также рассказала, что была удивлена увиденным в эстонской прессе статьям, где она представлена как пророссийский кандидат.

Выступление Ле Пен закончилось со скандалом: ей также пришлось оправдываться за жест, который они вместе с активистом правопопулистской партии Эстонии EKRE сделали во время селфи. Он используется экстремистами для обозначения превосходства белой расы. По словам французского политика, она не знала о значении этого жеста.

Выборы в Европарламент состоятся в конце мая.

Ранее Ле Пен заявила о «катастрофических» результатах санкций против России.