Сын Януковича тайно приехал в Донбасс

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Янукович
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Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр якобы тайно посетил Донбасс, передает УНИАН.

По данным источников, Александр Янукович общался в Донецке с экс-председателем СБУ Якименко.

Отмечается, что вместе с сыном Януковича якобы приехали эксперты для оценки объектов инфраструктуры.

Официального подтверждения этой информации нет.