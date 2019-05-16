Назначение даты инаугурации Зеленского прокомментировали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал решение Верховной рады назначить инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая, передает RT.
«20 мая 73% граждан Украины, которые голосовали за Зеленского, наконец-то получат настоящего действующего проукраинского президента», — заявил Водолацкий.
Он выразил мнение, что многие обещания, которые дал Зеленский, будут исполнены, но страна находится в тяжелой ситуации.
«Сейчас на Украину, как коршуны, слетаются различные советчики, надеясь, что Зеленским можно будет легко манипулировать», — сказал Водолацкий.
Ранее инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского была назначена на 20 мая.