В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без «помощи Востока», если разорвет отношения с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Украине необходимо восстановить отношения с Россией и странами СНГ.
Он также добавил, что украинским властям не следует разрывать отношения с Европой.
Также Рабинович подчеркнул, что Киеву ни в коем случае не стоит отказываться от поддержки США.
«Но это ни в коем случае не означает, что мы должны разрывать отношения с Западной Европой и американцами», — уточнил Рабинович.
Ранее в МИД России оценили перспективы восстановления отношений Москвы и Киева.