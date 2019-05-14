В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией

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Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без «помощи Востока», если разорвет отношения с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украине необходимо восстановить отношения с Россией и странами СНГ.

Он также добавил, что украинским властям не следует разрывать отношения с Европой.

Также Рабинович подчеркнул, что Киеву ни в коем случае не стоит отказываться от поддержки США.

«Но это ни в коем случае не означает, что мы должны разрывать отношения с Западной Европой и американцами», — уточнил Рабинович.

Ранее в МИД России оценили перспективы восстановления отношений Москвы и Киева.