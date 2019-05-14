Прогулявшего два допроса cына Трампа вызвали повесткой в суд

Сына президента США Дональда Трампа-младшего вызвали повесткой в суд для дачи показаний после того, как он дважды не пришел на слушания комитета сената США по разведке в рамках дела о «российском вмешательстве», сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Об этом заявил председатель комитета Ричард Барр заявил своим коллегам-республиканцам, сообщили источники.

Барр рассказал коллегам, что Трамп-младший дважды добровольно согласился на интервью, но так и не пришел.

Комитет сената по разведке ведет переговоры с Трампом-младшим с декабря и запланировал слушания с ним на март и апрель.

Ранее сообщалось, что Трампа-младшего решили допросить после заявления о том, что его сведения о планах строительства башни Trump Tower в Москве были ограничены.