В МИД оценили итоги выборов на Украине
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал итоги президентских выборов на Украине. Об этом сообщает газета «Известия».
«Завершившуюся на Украине президентскую кампанию вряд ли можно воспринимать как образец демократического, свободного и независимого волеизъявления», — сказал Карасин.
По его словам, власти Украины использовали данную кампанию для нагнетания антироссийской истерии.
Однако, он также добавил, что российская сторона «принимает к сведению» результаты украинских выборов.
Ранее Карасин рассказал о перспективах восстановления отношений России и Украины.