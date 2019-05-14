В МИД оценили итоги выборов на Украине

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Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал итоги президентских выборов на Украине. Об этом сообщает газета «Известия».

«Завершившуюся на Украине президентскую кампанию вряд ли можно воспринимать как образец демократического, свободного и независимого волеизъявления», — сказал Карасин.

По его словам, власти Украины использовали данную кампанию для нагнетания антироссийской истерии.

Однако, он также добавил, что российская сторона «принимает к сведению» результаты украинских выборов.

Ранее Карасин рассказал о перспективах восстановления отношений России и Украины.