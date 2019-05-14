Климкина ждет увольнение, считает советник Зеленского

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Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, со своего поста также уйдет глава минобороны Украины Степан Полторак.

Он подчеркнул, что Зеленский намерен уволить генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Разумков подчеркнул, что помешать уходу Луценко может только Верховная рада.

Ранее сообщалось, что Разумков оценил ультиматум Климкина Европе из-за санкций против России.