Экс-президент США Джимми Картер экстренно прооперирован

Бывший американский президент Джимми Картер сломал шейку бедра. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, 94-летний экс-президент собирался на охоту на диких индеек, однако упал у себя дома в штате Джорджия.

Уточняется, что операция прошла успешно, и Картер идет на поправку дома.

Причем в президентском центре, где прошла операция, отметили, что бывший глава государства беспокоится о том, что вскоре заканчивается сезон охоты на индеек, который он пропустил.

Картер был президентом Соединенных Штатов в 1977-1981 годах.

Ранее сообщалось, что Джимми Картер стал старейшим живым президентом США.