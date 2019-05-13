Трамп пригрозил Ирану «большими проблемами» и несчастьями

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что иранская сторона рискует получить «большие проблемы», если будет совершать необдуманные поступки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Трампа, проблемы могут настигнуть Иран, если «что-то произойдет».

«Они не будут счастливы (если предпримут какие-либо необдуманные шаги. — «Газета.Ru»)», — добавил Трамп.

Трамп намекнул, что иранская сторона знает, о чем идет речь.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о мерах США против Ирана.

Также Трамп ввел новые санкции против Ирана. Тогда президент США предупредил, что страна также подготовила другие санкции против Ирана, которые будут введены, если иранские власти «в корне не изменят свое поведение».