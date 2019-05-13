Великобритания решила сменить посла в России
МИД Великобритании объявил о смене посла в России, передает ТАСС.
Новым послом станет Дебора Броннерт, которая курировала экономические и глобальные вопросы в британском внешнеполитическом ведомстве.
«Дебора Броннерт назначена послом Ее Величества в Российской Федерации, где она сменит Лори Бристоу», — сообщили в пресс-службе МИДа.
Лори Бристоу будет переведен на другой дипломатический пост.
Отмечается, что новый посол приступит к выполнению обязанностей в январе 2020 года.
Ранее посол Британии в России назвал самый тяжелый год в отношениях двух стран.