Помпео отменил часть визита в Россию, подтвердили в Госдепе

Госдеп подтвердил информацию о том, что госсекретарь США Майкл Помпео по пути в Сочи посетит Брюссель, передает ТАСС.

Как пояснила начальница пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус, это стало причиной отмены московской части визита в Россию.

Отртэгус отметила, что Помпео планирует обсудить с европейскими партнерами «недавние угрожающие действия и заявления Исламской Республики Иран».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.