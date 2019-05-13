Савченко потребовала в Раде срочно назначить дату инаугурации Зеленского

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала парламент в первую очередь рассмотреть вопрос об инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19-20 мая, сообщает РИА «Новости».

В Верховной раде зарегистрировали постановление о проведении инаугурации Зеленского 19 и 20 мая, а также 1 июня.

«Я считаю, что сейчас первоочередным вопросом для человечества, Украины является то, легитимный ли у нас президент», — отметила депутат на заседании согласительного совета глав фракций и комитетов Рады.

По ее мнению, вступление в должность нового президента поможет разблокировать процесс освобождения пленных в Донбассе.