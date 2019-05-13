Порошенко не уверен в желании избираться в Раду, пишут СМИ

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Действующий президент Украины Петр Порошенко не уверен в своем намерении идти в следующий украинский парламент, но окружение отговаривает его. Об этом говорится в статье в газете «Украинская правда».

По данным издания, после проигрыша Владимиру Зеленскому на выборах президента украинский лидер «не впал в отчаяние» и приступил к подготовке к предстоящим парламентским выборам.

Отмечается, что в настоящее время Порошенко не принял решение об участии в выборах в Раду, но часть его окружения его отговаривают его, потому что «это все несерьезно».

«Мы ему говорим: Петр, ну будь ты арбитром — зачем тебе садиться сейчас за парту и голосовать за законы?», — приводит издание слова одного из источников.

Ранее в штабе Зеленского заявили о необходимости распустить неработающую Раду.

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.