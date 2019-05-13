Австрийцы помнят о советских воинах-освободителях, заявил президент страны

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен заявил, что все жители страны помнят о советских воинах, погибших при освобождении Австрии от фашизма. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что о подвиге бойцов Красной Армии напоминает мемориал в честь советских воинов-освободителей в австрийской столице.

«Все в Австрии знают о жертвах, понесенных русскими солдатами в то время», — сказал Ван дер Беллен.

Также президент Австрии напомнил о вкладе в освобождение страны воинов армии США, подчеркнув при этом, что в боях за его страну погибли 100 тысяч советских и 10 тысяч американских солдат.

Ранее сообщалось, что русский храм в австрийском городе Лаа провёл службу в память жертв Второй мировой войне.