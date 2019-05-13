Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича.

По его словам, за Зеленского на выборах голосовали люди разных полюсов: выступающие за дружбу с российской стороной и придерживающиеся националистических взглядов.

Он считает, что Зеленский будет терять доверие и поддержку народа со временем из-за необходимости принятия решений. К тому же на него, вероятно, обрушится шквал критики со стороны националистов, отмечает Вятрович.

Чтобы избежать этого, директор подчеркивает, что Зеленский должен «публично присягнуть на верность националистам».

Ранее сообщалось, что «Батькивщина» призвала к инаугурации Зеленского 19 мая.

Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

Если мероприятие состоится в этот день, у него будет возможность распустить Раду.

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.