Американца обвиняют в отправке Трампу писем с угрозами

Американский власти выдвинули обвинения против жителя города Нью-Хейвен, которого они подозревают в отправке лидеру США Дональду Трампу писем с угрозами. Об этом сообщает ТАСС.

По данным властей, американец в 2018 году отправил Трампу конверт со спорами сибирской язвы и запиской со словами: «Вы умрете». Однако выяснилось, что в письме была всего лишь детская присыпка.

Кроме того, власти утверждают, что американец отправил такие письма и в другие организации в США.

Ранее сообщалось, что Трамп высмеял угрожающего ему импичментом миллиардера.