ПЦУ решила поддержать Зеленского

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Глава «новой украинской церкви» Епифаний заявил, что ПЦУ намерена поддержать избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он получил большой вотум доверия украинского общества, много от него ожидают», — сказал Епифаний.

По его словам, Православной церкви Украины (ПЦУ) готова поддерживать Зеленского в конструктивных действиях.

Он также добавил, что провел первую личную встречу с Зеленским.

Ранее стали известны темы встречи Зеленского с главой ПЦУ.