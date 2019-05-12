Названы темы переговоров Помпео в России
Государственный секретарь США Майк Помпео назвал темы переговоров, которые пройдут в России в середине мая. Об этом сообщает CNBC.
По его словам, он намерен обсудить на встрече ситуацию в Венесуэле, Афганистане, а также Сирии.
«Есть много областей, где, как я надеюсь, мы сможем найти общие интересы с Россией», — отметил Помпео.
При этом он подчеркнул, что, если Россия и США не найдут общие интересы, то они пойдут разными путями.
Однако он уточнил, что страны могут договориться и совместно работать в Сирии и Афганистане.
Ранее сообщалось, что визит Помпео продлится с 12 по 14 мая.
У него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Помимо этого, глава Госдепа намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.