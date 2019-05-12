В Раде обвинили Москву в дискриминации народов РФ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/225/12130225/RTX292IP-pic905-895x505-45171.jpg">

Фракция партии «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в обращении утверждается, что Москва якобы усилила давление на коренные народы России с 2014 года.

Как отмечается, в партии считают, что дискриминации «подвергаются» народы Сибири, Кавказа и Урала.

При этом фракция призывает международные организации обратить внимание на подобные «нарушения».

Ранее в ООН заявили, что на Украине царит «атмосфера запугивания».