WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, опасения Зеленского связаны с намерением властей США убедить Украину провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как отмечается, советники Зеленского рассматривают интерес Белого дома к этому расследованию как «внутреннее дело США».

При этом соратники избранного президента Украины намерены не допустить того, чтобы это отвлекало Зеленского от повестки дня.

Ранее сообщалось, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев.