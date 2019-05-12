О поражении в отношениях с Россией заявили в Польше
Экс-глава Службы военной контрразведки Польши Януш Носек заявил, что отсутствие контактов с Москвой является поражением для Варшавы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия является соседом Польши, и продолжит им оставаться.
Он также добавил, что Варшаве необходимо «как-то строить отношения» с Москвой.
Носек подчеркнул, что конфронтация между Россией и Польшей не идет на пользу Европе и НАТО.
Ранее сообщалось, что Польша не пустила российский парусник в свои воды.