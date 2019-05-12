О поражении в отношениях с Россией заявили в Польше

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Экс-глава Службы военной контрразведки Польши Януш Носек заявил, что отсутствие контактов с Москвой является поражением для Варшавы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия является соседом Польши, и продолжит им оставаться.

Он также добавил, что Варшаве необходимо «как-то строить отношения» с Москвой.

Носек подчеркнул, что конфронтация между Россией и Польшей не идет на пользу Европе и НАТО.

Ранее сообщалось, что Польша не пустила российский парусник в свои воды.