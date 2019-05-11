В штабе Зеленского заявили о необходимости распустить неработающую Раду
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что команде нового главы государства нужна «принимающая важные решения» Рада. Об этом он сказал в интервью Liga.net.
По словам Данилюка, Зеленский намерен обращаться в Верховную раду с приоритетными законопроектами и кадровыми назначениями. При этом нужно, чтобы отказ депутата поддерживать хорошую инициативу имел для него «высокую политическую цену».
«Нам нужно чтобы принимались важные решения. Зачем распускать работающую Раду? А неработающую -— просто необходимо», — сказал Данилюк.
Он добавил, что в Раде ожидают, что Зеленский придет «договариваться-торговаться», а Данилюк уверен в другом подходе.
Ранее сообщалось, что Порошенко призвали «не закладывать мины» Зеленскому.