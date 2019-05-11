В штабе Зеленского заявили о необходимости распустить неработающую Раду

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Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что команде нового главы государства нужна «принимающая важные решения» Рада. Об этом он сказал в интервью Liga.net.

По словам Данилюка, Зеленский намерен обращаться в Верховную раду с приоритетными законопроектами и кадровыми назначениями. При этом нужно, чтобы отказ депутата поддерживать хорошую инициативу имел для него «высокую политическую цену».

«Нам нужно чтобы принимались важные решения. Зачем распускать работающую Раду? А неработающую -— просто необходимо», — сказал Данилюк.

Он добавил, что в Раде ожидают, что Зеленский придет «договариваться-торговаться», а Данилюк уверен в другом подходе.

Ранее сообщалось, что Порошенко призвали «не закладывать мины» Зеленскому.