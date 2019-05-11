Отмену визита адвоката Трампа в Киев назвали опасным демаршем
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба отреагировал на отмену поездки в Киев адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По его словам, подобное заявление близкого соратника американского президента является опасным.
«Сохранить и приумножить поддержку США — это фундаментальный национальный интерес Украины», — заявил Кулеба.
Он добавил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому в связи с этим придется вести «тонкую игру» и принимать сложные решения.
Ранее сообщалось, что адвокат Трампа передумал ехать к Зеленскому из-за «врагов президента».