Отмену визита адвоката Трампа в Киев назвали опасным демаршем

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Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба отреагировал на отмену поездки в Киев адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, подобное заявление близкого соратника американского президента является опасным.

«Сохранить и приумножить поддержку США — это фундаментальный национальный интерес Украины», — заявил Кулеба.

Он добавил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому в связи с этим придется вести «тонкую игру» и принимать сложные решения.

Ранее сообщалось, что адвокат Трампа передумал ехать к Зеленскому из-за «врагов президента».